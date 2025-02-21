شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين محمد شوقى وإمام عاشور قبل مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد شوقى، نائب المدير الرياضى بالنادى الأهلى، على عقد جلسة مع لاعبه إمام عاشور هداف الدوري المصري قبل ساعات من مواجهة الزمالك بالدوري.

وحرص شوقى خلال الجلسة على تحذير إمام عاشور من فكرة الخروج عن النص بأى تصرف خلال مباراة القمة من شأنه أن يزيد موقف الأهلى صعوبة خلال المباراة.

وحذر شوقى لاعبه من التأثر بهتافات جماهير الزمالك المتوقعة ضده خلال المباراة، مشدداً على ضرورة تسلحه بالتركيز فى أحداث المباراة منذ صافرة البداية حتى النهاية.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

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