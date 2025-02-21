موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى والزمالك لمواجهة مهمة فى قمة مسابقة الدورى المصرى رقم 129 المقرر إقامته باستاد القاهرة غدا، السبت، فى مباراة ستكون صعبة على الطرفين، خاصة أن كل فريق يبحث عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تقام في السابعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة، فى الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدورى

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، وفي المقابل يخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد فتح بوابات استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك السبت

بوابات استاد القاهرة ستفتح في الثانية ظهر السبت وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق وإجمالي 30 ألف مشجع للفريقين.

حكام مباراة الاهلي والزمالك في القمة

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس " حكم ساحة "، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".