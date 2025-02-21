شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخماسي الحديث يعلن قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، برئاسة المهندس شريف العريان ، عن قائمة لاعبي ولاعبات منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم "المرحلة الأولى" لسلسة بطولات كأس العالم لعام 2025.

وتقام البطولة خلال الفترة من 25 فبراير الجارى وحتي 1 مارس المقبل، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة يمثلون 42 دولة، وهي أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي تم إلغائها بعد أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر فى منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعباً ومثلهم من اللاعبات نظرا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين” معتز وائل، مصطفى ابو عامر، أحمد عبد الحميد، محمد حاتم، علي أبو الفتوح، سيف البنداري، محمد حسام، محمد طارق، مازن شعبان، عمر عامر، أسامة زكي وسيف سليمان".

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من “ملك إسماعيل، فريدة أبو هاشم، سلمى عبد المقصود، زينه عامر، ليلي فرج ، هبة عيسى، كرمة عبد العزيز، ريتاج عبد العزيز ، سارة محمد، عاليا عنايت، جنه الجندي وجنى عطية".

ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهاز فني مكون من:

- عوض سامى "مشرف عام للمنتخبات القومية".

- ياسر حفني "مدير فني لمنتخب الكبار عمومي".

- عبدالرحمن عيسى "مدير فني لمنتخب الكبارعمومي".

- عمرو السيد "مدير فني لمنتخب الناشئين تحت 21 سنة".

- إيهاب سيد "مدير فني لمنتخب الناشئات تحت 21 سنة".

- هشام سليمان "مدير فني لمنتخب الشابات تحت 19 سنة".

- إسلام حامد "مدير فني لمنتخب الشباب تحت 19 سنة".

- إبراهيم سكر "مدير فني لمنتخب الشباب تحت 17 سنة".

- أحمد أشرف "مدير فني لمنتخب الشباب تحت 17 سنة".

- محمد علاء "مدير فني لمنتخب الشباب تحت 15 سنة".

- محمود النجار "مدير فني لمنتخب الشباب تحت 15 سنة".

- عبد الرحمن عادل "مدرب سلاح".

- محمد أشرف "مدرب سلاح".

- مؤمن السيد "مدرب سلاح".

- محمد غيث "مدرب سلاح".

- أحمد عامر "مدرب سلاح".

- محمد عباس "مدرب جري".

- حمادة الدشناوي "مدرب جري".

- محمود عبدالرحمن "مدرب جري".

- علي الوكيل "مدرب سباحة".

- طارق النويهي "مدرب سباحة".

- محمد شعبان "مدرب سباحة".

- أحمد صبحي "مدرب سباحة".

- خالد عصفور "مدرب سباحة".

- أحمد حسام "مدرب رماية".

- كريم تيمور "مدرب قفز الموانع".

- أحمد يحيى "مدرب قفز الموانع".

- محمد الجمال "مدرب لياقة بدنية".

- محمد نجاح "مدرب لياقة بدنية وقفز موانع".

- يوسف حسن "أخصائي علاج طبيعي".

- داليا حسن "مدلكة سيدات".

- هاني وهبة "أخصائي تغذية".

- إسلام عبد الحليم "المدير الإداري للمنتخبات".

يذكر أن قائمة الدول المشاركة في البطولة تضم "فنزويلا، أوزباكستان، الكويت، السعودية، الهند، فرنسا، المجر، اسبانيا، أمريكا، لبنان، الدومنيكان، إيطاليا، النمسا، أستراليا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، بولندا، سنغافورة، بريطانيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، الإمارات، السودان، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، السنغال، نيجيريا، عدد 2 دولة من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".