شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ رضا سليم بالعكاز بعد إجراء جراحة غضروف الركبة فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربي رضا سليم ، لاعب الأهلي، صورته مع بعض الأصدقاء فى النمسا بعد أول ظهور له بالعكاز بعد إجراء جراحة غضروف الركبة، وهي الإصابة التي تسببت في رفع اسمه من قائمة الفريق فى يناير الماضي، وتم قيد التونسي علي معلول بدلا منه.

وأجري رضا سليم عملية غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك، والذي سبق وأجرى جراحة لعدد من نجوم الأهلي مثل كريم فؤاد وأكرم توفيق.

وتعرض رضا سليم للإصابة في غضروف الركبة منذ فترة، وتأجل إجراء العملية الجراحية لحين الحصول على تأشيرة السفر إلى النمسا.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



رضا سليم بالعكاز

لا يفوتك..

موقف زيزو من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد الإصابة الأخيرة

كيف يفكر كولر فى مشاركة أشرف بن شرقي مع الأهلي أمام الزمالك؟

بيسيرو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي فى القمة