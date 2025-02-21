شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يدرس الاعتماد على عبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، الاعتماد على عبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب، خلال مواجهة الأهلي في السابعة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

واعتمد بيسيرو على عبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب مع إعفائه من بعض المهام الدفاعية، خلال المران الذى خاضه الفريق أمس، الخميس، فى معسكر الإسماعيلية.

وأجرى بيسيرو عدة تغييرات فى تشكيل الزمالك خلال المران الذى أقيم أمس، من أجل الوقوف على التشكيل الأفضل الذى سيعتمد عليه فى لقاء القمة، أمام الأهلى.

وقام الخواجة البرتغالي بتجربة الاعتماد على محمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا فى منتصف الملعب، للقيام بالواجبات الدفاعية، على أن يكون أمامهم عبد الله السعيد للقيام بمهمة صانع الألعاب.

لا يفوتك..

جلسة خاصة بين محمد شوقى وإمام عاشور قبل مباراة الأهلى والزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود الونش – عمر جابر – محمود بنتايج، خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد، خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – سيف الجزيري.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات أكثر من عنصر أساسى في صفوف الفريق وعلى رأسهم أحمد فتوح، محمود جهاد بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد محمود شيكابالا بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل، وناصر ماهر لتنفيذ عقوبة الإيقاف.