شكرا لقرائتكم خبر عن العربي زاولي.. معلومات مثيرة عن ملعب مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم إلى ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء فى المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة المنتخب القادمة أمام منتخب إثيوبيا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، وتقام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، فى الفترة من 17 حتى 25 مارس 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من المجموعة الأولى بالتصفيات المونديالية.

الخليج 365 يقدم معلومات مثيرة عن ملعب العربي زوالي مسرح المواجهة المرتقبة بين مصر وإثيوبيا في التقرير التالي:

ملعب العربي الزاولي هو أحد أقدم وأشهر الملاعب الرياضية في المغرب، ويقع في حي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، هذا الملعب التاريخي، الذي تم إنشاؤه عام 1930، كان ولا يزال شاهداً على العديد من اللحظات الكروية الحاسمة في تاريخ الكرة المغربية، وهو الملعب الرسمي لنادي الاتحاد البيضاوي.



يستوعب الملعب حوالي 40,000 متفرج، مما يجعله من بين أكبر الملاعب على مستوى الأحياء الشعبية في المغرب. ورغم قِدمه، فقد خضع لسلسلة من عمليات التجديد، كان آخرها في عام 2019، حيث تم تحديث البنية التحتية وتحسين المرافق لضمان تجربة أفضل للجماهير واللاعبين على حد سواء.



تُغطى أرضية الملعب بعشب طبيعي، مما يوفّر ظروفاً مثالية لممارسة كرة القدم. ويتميز بموقعه الاستراتيجي في Boulevard de la Grande Ceinture، مما يجعله سهل الوصول لعشاق كرة القدم، سواء من داخل الدار البيضاء أو خارجها.



يُعد ملعب العربي الزاولي رمزاً رياضياً وثقافياً لسكان حي المحمدي، حيث شهد العديد من المباريات الحماسية التي ساهمت في تخريج نجوم كبار في عالم كرة القدم المغربية.

ورغم أن الدار البيضاء تضم ملاعب أكبر وأحدث، إلا أن لهذا الملعب قيمة تاريخية خاصة، تجعله يحظى بمكانة مميزة بين الجماهير وعشاق الكرة.