شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدّد الاتحاد المصرى لكرة القدم التاسع من مارس المقبل موعداً لمباراة العودة للمنتخب الوطني للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقي فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين، وتقام المباراة فى التاسعة مساءً باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

بينما حدد اتحاد جنوب أفريقيا الساعة 4 عصرا بتوقيت البلدين موعداً لمباراة الذهاب يوم 28 فبراير الجارى باستاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين المعروفة باسم مدينة الورود وهى إحدى العواصم الثلاثة لجنوب أفريقيا.

وحال تخطي المنتخب الوطني للمحليين المرحلة الأولى من التصفيات، سيواجه الفائز من منتخبي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية والأخيرة بالتصفيات، وتقام مباراة ذهاب المرحلة الثانية في الفترة من 2 إلى 4 مايو على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 9 حتى 11 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، اجتمع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد مع الجهاز الفني بقيادة وائل رياض فور تشكيله لتحديد مهام الفترة المقبلة.