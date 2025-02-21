شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد مباراة القمة انتفاضة 5 لاعبين فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 5 لاعبين فى الزمالك استعادة التوهج في مباراة القمة أمام الأهلي ، والمقرر لها فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين التونسي سيف الدين الجزيري، الذى يشهد مستواه تراجعاً ملحوظاً فى المباريات الأخيرة، ويأمل اللاعب أن تكون قمة الأهلي بداية انطلاقة جديدة له لاستعادة تألقه المعهود مع القلعة البيضاء.

نفس الحال ينطبق على محمود حمدى "الونش" الذى لم يستطع استعادة القوى الذى كان عليه قبل إصابة الرباط الصليبى، وينتظر اللاعب مباراة الأهلي بفارغ الصبر لتكون بداية صفحة جديدة مع جمهور القلعة البيضاء الذى يضع عليه آمالاً كبيرة فى قيادة دفاع القلعة البيضاء أمام الأهلي.

يأتي الدور على المغربى محمود بنتايك المعروف عنه أنه رجل المباريات الكبرى، ولقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلى والذى توج به الفارس الأبيض بركلات الترجيح خير شاهد على تألق اللاعب الذى أثبت ذاته في أول ظهور مع الفريق الأبيض.

نبيل عماد "دونجا" من اللاعبين الذين يظهرون بشكل جيد فى مباريات القمة ويقدم مستوى جيداً فى منطقة وسط الملعب، حيث تمنح جماهير نادى الزمالك اللاعب ثقة كبيرة فى العبور بالمبارة إلى بر الأمان، وإنعاش آمال الفريق فى التتويج بلقب الدوري، ونفس الحال مصطفى شلبى يمنى النفس هو الآخر لتأكيد جدارته بارتداء قميص في مباراة الزمالك، في مباراة القمة غداً السبت.