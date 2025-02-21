اخبار الرياضه

هل تشهد مباراة القمة انتفاضة 5 لاعبين فى الزمالك؟

0 نشر
0 تبليغ

  • هل تشهد مباراة القمة انتفاضة 5 لاعبين فى الزمالك؟ 1/3
  • هل تشهد مباراة القمة انتفاضة 5 لاعبين فى الزمالك؟ 2/3
  • هل تشهد مباراة القمة انتفاضة 5 لاعبين فى الزمالك؟ 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد مباراة القمة انتفاضة 5 لاعبين فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 21 فبراير 2025 12:15 م

ينتظر 5 لاعبين فى الزمالك استعادة التوهج في مباراة القمة أمام الأهلي ، والمقرر لها فى  السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الممتاز "دوري Nile".

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين التونسي سيف الدين الجزيري، الذى يشهد مستواه تراجعاً ملحوظاً فى المباريات الأخيرة، ويأمل اللاعب أن تكون قمة الأهلي بداية انطلاقة جديدة له لاستعادة تألقه المعهود مع القلعة البيضاء.

b9741a103c.jpg

نفس الحال ينطبق على محمود حمدى "الونش" الذى لم يستطع استعادة القوى الذى كان عليه قبل إصابة الرباط الصليبى، وينتظر اللاعب مباراة الأهلي بفارغ الصبر لتكون بداية صفحة جديدة مع جمهور القلعة البيضاء الذى يضع عليه آمالاً كبيرة فى قيادة دفاع القلعة البيضاء أمام الأهلي.

يأتي الدور على المغربى محمود بنتايك المعروف عنه أنه رجل المباريات الكبرى، ولقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلى والذى توج به الفارس الأبيض بركلات الترجيح خير شاهد على تألق اللاعب الذى أثبت ذاته في أول ظهور مع الفريق الأبيض.

743f6fa2da.jpg

نبيل عماد "دونجا" من اللاعبين الذين يظهرون بشكل جيد فى مباريات القمة ويقدم مستوى جيداً فى منطقة وسط الملعب، حيث تمنح جماهير نادى الزمالك اللاعب ثقة كبيرة فى العبور بالمبارة إلى بر الأمان، وإنعاش آمال الفريق فى التتويج بلقب الدوري، ونفس الحال مصطفى شلبى يمنى النفس هو الآخر لتأكيد جدارته بارتداء قميص في مباراة الزمالك، في مباراة القمة غداً السبت.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا