شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الزمالك.. القناة الناقلة لقمة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الاهلى فى الجولة الجديدة لمسابقة الدوري ضمن خطة استعادة التتويج بالدرع.

وسيعود الرباعي مصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود عواد للمشاركة مع الزمالك في القمة بعد الغياب أمام بتروجت بسبب الإيقاف.

ويركز الجهاز الفني للزمالك على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الأهلى؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام الاهلى في دوري nile

يستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلى في السابعة مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.