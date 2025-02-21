شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر فى مشاركة أشرف بن شرقي مع الأهلي أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

بات فى حكم المؤكد أن يُسجل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي ظهوره الأول مع الفريق في مباراة الزمالك، المُقرر لها السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وانتقل أشرف بن شرقي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.

وغاب اللاعب المغربي، الذي سبق له التألق مع الزمالك، عن مباريات الأهلي الماضية بسبب الإصابة التي عانى منها خلال الأيام الأخيرة من تواجده فى ناديه السابق الريان القطري.

وأنهى بن شرقي برنامجه التأهيلي الفترة الماضية للتعافي من الإصابة الأخيرة، وشارك في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، ليؤكد جاهزيته للمشاركة فى مباراة القمة غداً، والتي ستكون الأولى له بقميص فريقه الجديد ضد ناديه السابق.

وقال مصدر في الأهلي، إن بن شرقي طلب المشاركة فى المباراة، وتحدث مع مارسيل كولر المدير الفني عن جاهزيته لمباراة القمة، مؤكداً أنه بات جاهزاً بشكل كامل لمباراة القمة، خاصة أن أرضية استاد القاهرة جيدة وليست سيئة مثل بعض الملاعب التي خاض عليها الفريق مبارياته الأخيرة، وكانت أحد أسباب عدم استعانة الجهاز الفني باللاعب خلال تلك المباريات.

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ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه، قبل مران اليوم، الموقف النهائي للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من مباراة القمة أمام الزمالك سواء بالمشاركة أساسياً أو الجلوس على دكة البدلاء، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن بن شرقي سيكون أحد الأوراق الرابحة على دكة البدلاء.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم، الجمعة، لمباراة الزمالك ورفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شعار "ممنوع الاقتراب أو التصوير" من تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين حيث رفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش.

كما طلب من "أمن" النادي الأهلي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من أعلى أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات بل أن المدرب السويسري رفض تواجد أي سائق خاص يحضر مع أي لاعب كما يحدث في بعض الأحيان ، ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

ويحرص مارسيل كولر على الحديث مع لاعبي الفريق بشكل مُستمر هذه الأيام من أجل توجيه النصائح الفنية والتعليمات لهم ، وعلاج الأخطاء التي ظهرت في الأداء خلال بعض المباريات الأخيرة أبرزها عدم التركيز و"السرحان" خلال بعض فترات اللقاء بشكل يمنح الخصم الفرصة للتسجيل، وكذلك أزمة إهدار الفرص أمام المنافس وعدم اللعب الجماعي.

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