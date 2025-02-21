شكرا لقرائتكم خبر عن موقف زيزو من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد الإصابة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، من جاهزية أحمد مصطفى زيزو للمشاركة مع الفريق فى مواجهة الأهلى، المقرر لها غدًا السبت.

وكان تعرض زيزو لإصابة عضلية فى الدقائق الأخيرة من مواجهة بتروجت الماضية، وغادر الملعب مصابًا، قبل أن يتأكد الجهاز الفنى من جاهزية اللاعب للمشاركة فى لقاء القمة.

من جهته فرض جوزيه بيسيرو حالة من التركيز داخل مسعكر الفريق المقام حاليًا فى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلى، فى لقاء القمة رقم 129، حيث حدد الجهاز الفنى عدة ممنوعات داخل المعسكر من أجل تحقيق الغرض منه، وهو ارتفاع نسبة تركيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب، وشدد بيسيرو على اللاعبين بضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا طوال تلك الفترة.

كما حذر بيسيرو اللاعبين من متابعة وسائل الإعلام، بكل أشكالها وأنواعها، من أجل الحفاظ على التركيز وعدم التشتت، كما منع بيسيرو اللاعبين من المأكولات التى قد تتسبب فى زيادة الوزن، والحرص على اتباع التعليمات داخل المعسكر.

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ويختتم الزمالك تدريباته اليوم، الجمعة، بمعسكره فى الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غدٍ، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداً لمباراة القمة غداً السبت، ولفرض حالة من السرية التامة على تحركات اللاعبين والحفاظ على الهدوء والاستقرار لهم.

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