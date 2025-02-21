شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوعات فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، حالة من التركيز داخل مسعكر الفريق المقام حاليًا فى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلى، فى لقاء القمة رقم 129 المقرر له غدًا السبت.

وحدد الجهاز الفنى للزمالك عدة ممنوعات داخل المعسكر من أجل تحقيق الغرض منه، وهو ارتفاع نسبة تركيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب، وشدد بيسيرو على اللاعبين بضرورة الابتعاد عن السوشيال ميديا طوال تلك الفترة.

كما حذر بيسيرو اللاعبين من متابعة وسائل الإعلام، بكل أشكالها وأنواعها، من أجل الحفاظ على التركيز وعدم التشتت، كما منع بيسيرو اللاعبين من المأكولات التى قد تتسبب فى زيادة الوزن، والحرص على اتباع التعليمات داخل المعسكر.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الجمعة بمعسكره فى الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداً لمباراة القمة غداً السبت ولفرض حالة من السرية التامة على تحركات اللاعبين والحفاظ على الهدوء والاستقرار لهم.

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