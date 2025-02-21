دوري "أن بي ايه": فوز كبير لبوسطن سلتيكس على سيكسرز و40 نقطة لجيمس في سلة بلايزرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقق بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي فوزا كبيرا على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124 104 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفرض البديل بايتون بريتشارد نفسه نجما للمباراة بتسجيله 8 رميات ثلاثية لينهي المباراة ب28 نقطة. وأضاف جايلين براون 20 نقطة في حين نجح جايسون تايتوم في "تريبل دبل" بتسجيله 15 نقطة مع 11 متابعة و10 متابعات. أما أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان بول جورج مع 17.

وتقدم بوسطن مبكرا في المباراة وحسم الشوط الأول بفارق مريح (72 56)، ونجح في توسيع الفارق الى 29 نقطة في أحدى مراحل الربع الأخير ليخرج فائزا بسهولة.

واستعاد لوس انجليس ليكرز نغمة الانتصارات بعد سقوطه امام تشارلوت هورنتس الأربعاء، وتغلب على بورتلاند ترايل بلايزرز 110 102.

وضرب نجم ليكرز المخضرم ليبرون جيمس (40 عاما) بقوة بتسجيله 40 نقطة واضاف أوستن ريفز 32.

وهي المرة التاسعة والسبعون التي يتخطى فيها جيمس حاجز الأربعين نقطة في مسيرته.

ولم يشارك في صفوف ليكرز نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش المنضم اليه حديثا من دالاس مافريكس وذلك لإراحته بعد عودته من إصابة في الفترة الأخيرة.

وفي نيويورك، شدد كليفلاند كافالييرز قبضته على صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على بروكلين نتس 110 97.

تقدم نتس بفارق نقطتين فقط في نهاية الشوط الأول، لكن كليفلاند رد التحية في الربعين الثالث (35 27) والرابع (27 20) ليخرج فائزا.

وكان دونوفان ميتشل أفضل مسجل في صفوف كافالييرز بتسجيله 26 نقطة بينها 14 في الربع الثالث وحده واضاف كل من داريوس غارلاند وايفان موبلي 18 نقطة.

واحتاج نيويورك نيكس الى التمديد للتغلب على شيكاغو بولز 113 111 بفضل 32 نقطة لكارل انتوني تاونز واضاف كل من مايلز ماكبرايد وجالين برانسون 23 و22 نقطة تواليا.

وتغلب انديانا بايسرز على ممفيس غريزليز 127 113.

وبنى بايسرز فوزه في الربع الثاني تحديدا بتسجيله 50 نقطة وكان أفضل مسجل في صفوفه تايريز هايلبرتون مع 22 نقطة وانهى 7 لاعبين من الفائز المباراة بتخطيهم حاجز العشر نقاط.

وتخطى سان انتونيو سبيرز غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما وتغلب على فينيكس صنز 120 109.

وسيغيب ويمبانياما عن صفوف سبيرز على الأقل عن بقية الموسم العادي للدوري الذي ينتهي في منتصف نيسان/أبريل، بسبب جلطة دموية في وريد كتفه الأيمن.