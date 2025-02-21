شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الزمالك بالدوري المصري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة

ويعكف السويسري مارسيل كولر على مشاهدة مباريات الزمالك؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري.

ويعود مصطفى العش مدافع الأهلى للمشاركة فى القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإيقاف ضد الإسماعيلي بعد طرده ضد غزل المحلة.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك فى دوري nile

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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