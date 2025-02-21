شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم ،الجمعة، لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء غداً السبت المقبل بإستاد القاهرة، ؛ ورفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي شعار "ممنوع الإقتراب أو التصوير" من تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين حيث رفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش.

ويخوض الأهلي مران اليوم في الخامسة مساءً بإستاد التتش ثم يدخل الفريق معسكر مغلق بأحدف فنادق التجمع الخامس بعد المران.

كما طلب من "أمن" النادي الأهلي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من أعلى أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات بل أن المدرب السويسري رفض تواجد أي سائق خاص يحضر مع أي لاعب كما يحدث في بعض الأحيان ، ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

ويحرص مارسيل كولر على الحديث مع لاعبي الفريق بشكل مُستمر هذه الأيام من أجل توجيه النصائح الفنية والتعليمات لهم ، وعلاج الأخطاء التي ظهرت في الأداء خلال بعض المباريات الأخيرة أبرزها عدم التركيز و"السرحان" خلال بعض فترات اللقاء بشكل يمنح الخصم الفرصة للتسجيل، وكذلك أزمة إهدار الفرص أمام المنافس وعدم اللعب الجماعي.

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