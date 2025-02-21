شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يستقر على تشكيل الزمالك أمام الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة بمعسكره فى الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها السابعة مساء غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويدفع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك بالقوة الصاربة للفريق الأبيض الضاربة في مباراة القمة،من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط،وإنعاش آماله في المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

واستقر بيسيرو على تشكيل الزمالك أمام الأهلى حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود الونش – عمر جابر – محمود بنتايج،خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد،خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – سيف الجزيري.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات أكثر من عنصر أساسى في صفوف الفريق وعلى رأسهم أحمد فتوح،محمود جهاد بسبب الإصابة،بينما تم استبعاد محمود شيكابالا بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل،وناصر ماهر لتنفيذ عقوبة الإيقاف.