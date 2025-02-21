شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي تكساس للاسكواش ومصر تضمن 10 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، مصطفى عسل، فريدة محمد وهانيا الحمامي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز فريدة محمد على كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-5.

فوز هانيا الحمامي على لوسي تورمل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 8-11, 11-2, 11-5.

فوز مصطفى عسل على محمد أبو الغار بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 11-6.

بذلك تضمن مصر 10 مقاعد في هذا الدور، حيث كان كل من، نور الشربيني وروان العربي وعلي أبو العينين، علي فرج، نوران جوهر، سلمى هاني، وندى عباس، تأهلوا أيضاً لهذا الدور

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.