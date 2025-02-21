شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف بن شرقي من قمة الدوري في جلسة خاصة مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه قبل مران اليوم الموقف النهائي للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق من مباراة القمة أمام الزمالك سواء بالمشاركة أساسياً أو الجلوس على دكة البدلاء بعدما شارك اللاعب في التدريبات الأخيرة وظهر خلالها بشكل جيد.

كما أن بن شرقي طلب المشاركة في المباراة وتحدث مع كولر عن جاهزيته لمباراة القمة، مؤكداً إنه يشعر بتحسّن كبير في حالته الصحية والبدنية والمعنوية بعدما إنتهى من البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة الأخيرة التي عانى منها خلال الأيام الأخيرة من تواجده في ناديه السابق الريان القطري الذي إنتقل منه للأهلي خلال فنترة الانتقالات الشتوية الأخيرة .

وشدد النجم المغربي على أنه بات لائقاً للمشاركة في المباريات خاصة وأن أرضية استاد القاهرة جيدة وليست سيئة مثل أرضية بعض الملاعب التي خاض عليها الفريق مبارياته الأخيرة وكانت أحد أسباب عدم استعانة الجهاز الفني باللاعب خلال تلك المباريات.