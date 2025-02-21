شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب الصافرة المصرية عن الكلاسيكو.. 9 حكام وطنيين أداروا القمة فى 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقاء القطبين الأهلي والزمالك دائما ما يحظى باهتمام كبير من كل محبى وعشاق كرة القدم في الوطن العربي وأيضا بالقارة السمراء، حيث إن كلاسيكو العرب أو ديربي القاهرة دائما ما يتسم بالندية والمنافسة القوية داخل المستطيل الأخضر وخارج الخطوط، مما جعل التحكيم له دور مؤثر وفعال دائما، ويشهد قرارات تحكيمية تثير الجدل في الشارع الكروي.

فنجد أن التحكيم الأجنبي يحصد نصيب الأسد فى إدارة كلاسيكو العرب بين الأهلي والزمالك، بعدما أسند اتحاد الكرة القمة 129 المقرر إقامتها غدا السبت، للحكم النرويجى إسبين أندرياس إيسكاس، في الوقت الذى نجد ظهور الصافرة الوطنية بالقمة يأتى على فترات متباعدة جدا، فمثلا لقاء القطبين الأهلي والزمالك شهد قيادة 9 حكام مصريين نالوا شرف إدارة القمة خلال الـ35 عاما.

أدار الراحل السكندري محمد فتحي قمة موسم 91-92، ثم عاد التحكيم المصري للظهور بقرار سيادي موسم 95/96 بعدما أدار جمال الغندور لقاء الدور الأول وانتهى بالتعادل صفر / صفر، بينما إدارة السكندري قدري عبد العظيم لقاء الدور الثاني وانتهى بفوز الأهلي 2/صفر.

وغابت الصافرة المصرية عن الظهور في القمة لمدة 18 عاما لتعود من جديد موسم 2014 في لجنة عصام عبد الفتاح، عندما أسند القمة في افتتاح الدورة الرباعية إلى إبراهيم نور الدين، كما أدار قمة الموسم المنقضى وسط حالة من الاعتراضات والرفض لإدارة نور الدين.

وأدار محمد فاروق السوبر المصري موسم 2014، ويعود التحكيم المصري للظهور بصافرة الدولى محمد الحنفي في قمة 2016-2017.

بعد غياب 3 مواسم تظهر الصافرة المصرية بقيادة محمود البنا في قمة 2021 والذى عاد وأدار قمة 2023، في الوقت قاد محمد عادل قمة نوفمبر الدور الأول لموسم 2021/ 2022، بينما جاء ظهور أمين عمر في قمة الدور الثاني لموسم 2020 -2021، ثم قاد السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك 2024.

البنا وأمين عمر