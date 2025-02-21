شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البنك الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الساعة السابعة مساءً يلتقى البنك الأهلي مع الاتحاد السكندرى ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الطرفين لرغبة كل فريق في الظفر بالثلاث نقاط وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري .

وتحمل المباراة صراع من نوع خاص خارج الخطوط بين مديرين فنيين أصحاب خبرات كبيرة وهما طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري وطارق مصطفى مدرب البنك الأهلى،حيث يبحث الثنائى عن التفوق وحصد نقاط المباراة الثلاثة.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.