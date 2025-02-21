اخبار الرياضه

الامارات | غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي 1/2
  • الامارات | غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عزيمته على البقاء والاستمرار مع النادي في تصريحات له بعد الهزيمة أمام بنتيجة 1-3 في إياب الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي .

وأدلى المدرب الكاتالوني بتصريحات خلال مقابلة مع شبكة موفيستار، حيث أكد بعد سؤاله عن استمراره مع الفريق الإنجليزي: "نعم، نعم، نعم... أريد الاستمرار في السيتي بالتأكيد".

وأوضح أنه لديه خطط واضحة للموسم المقبل، بعد مرحلة إعادة بناء الفريق التي بدأت في يناير ومن المقرر أن تستمر خلال الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد قد حقق فوزاً مثيراً كذلك أمام "السيتيزنس" في ذهاب ملحق دور الـ16، بـ"ريمونتادا تاريخية" بنتيجة 3-2.

وسيواجه الفريق "الملكي" في الدور المقبل إما أتلتيكو مدريد جاره وغريمه التقليدي أو باير ليفركوزن الألماني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا