شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى مرانه بالإسماعيلية ويعود إلى القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة بمعسكره فى الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة مساء غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ويعود فريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة من أجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداً لمباراة القمة غداً السبت ولفرض حالة من السرية التامة على تحركات اللاعبين والحفاظ على الهدوء والاستقرار لهم.

وأقيمت على قدم وساق الاستعدادات داخل معسكر الزمالك بالإسماعيلية استعدادا لمباراته أمام الأهلى في قمة الدورى.

ويعانى بيسيرو من أزمة في مركز نص الملعب، في ظل النقص العددى في هذا المركز، حيث يغيب ناصر ماهر للإيقاف بسبب الطرد فى مباراة الإسماعيلي، وكذلك محمود جهاد الذى يعانى من إصابة عضلية، وجاء التشخيص المبدئى مزق فى العضلة الخلفية.

ويأتي هذا في الوقت الذى يعانى فيه محمد السيد من إصابة عضلية، ويخضع لبرنامج تأهيلي فى محاولات من أجل اللحاق بالقمة، وهو ما يضع بيسيرو في مازق، وعدم توافر خيارات كثيرة في هذا المركز.

وأصبح أمام بيسيرو أوراق رابحة للاعتماد عليها فى حل أزمة نص الملعب، مثل عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

ويمتلك عبد الله السعيد من الخبرة ما يجعله قادر على إيجاد الحلول في منتصف الملعب، بالإضافة إلى وجود دونجا بجانبه و محمد شحاتة الذى يجيد التعامل في هذا المركز.