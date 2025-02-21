شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه اليوم بتروجت فى لقاء يحمل طابع الإثارة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الجمعة فريق حرس الحدود أمام بتروجت، في تمام الساعة 7 مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،خاصة أن الفريقين يؤديان بشكل مميز في الفترة الأخيرة وبتواجد مديرين فنيين كبيرين هما سيد عيد مدرب الفريق البترولى ومحمد يوسف مدرب الحرس.

يحتل بتروجت المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.