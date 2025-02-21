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حرس الحدود يواجه اليوم بتروجت فى لقاء يحمل طابع الإثارة

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حرس الحدود يواجه اليوم بتروجت فى لقاء يحمل طابع الإثارة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الجمعة، 21 فبراير 2025 07:00 ص

يلتقى اليوم الجمعة فريق حرس الحدود أمام بتروجت، في تمام الساعة 7 مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الممتاز.

ومن المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،خاصة أن الفريقين يؤديان بشكل مميز في الفترة الأخيرة وبتواجد مديرين فنيين كبيرين هما سيد عيد مدرب الفريق البترولى ومحمد يوسف مدرب الحرس.

يحتل بتروجت المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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