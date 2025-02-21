شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة "الجريح" يواجه اليوم إنبي في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه ،اليوم، الجمعة فريق سموحة أمام نظيره انبي في تمام الساعة 4 عصرا، ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد نتائح الفريق البترولى تشهد تراجعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة،منذ تولى محمد إسماعيل القيادة الفنية وكان أخرها التعادل مع سيراميكا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية،في الوقت الذى تعرض له الفريق السكندري لهزيمة قاسية أمام البنك الأهلى في الجولة 14، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفشل فريق إنبى في تحقيق أي انتصار أخر 6 مباريات بالدورى حيث تعادل في لقاءين وخسر 4 مباريات بينما يبحث أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة عن تصحيح المسار أمام كتيبة محمد إسماعيل والعودة إلى طريق الانتصارات.

ويحتل إنبى المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من 14 مباراة وانتصار وحيد و6 تعادلات و7 هزائم بينما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.