شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه مودرن سبورت في الدورى تحت شعار العودة للانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

يواجه ،اليوم، الجمعة فريق فاركو أمام نظيره مودرن سبورت في تمام الساعة 4 عصرا، ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة تحت شعار عودة الانتصارات بعد خسارة الفريق السكندري في الجولتين الماضيتين أمام حرس الحدود والزمالك وخسارة مودرن في الجولة 14 أمام بيراميدز وتعادله السلبي في الأسبوع الـ13 أمام طلائع الجيش.

ويبحث الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تحقيق أول انتصار مع الفريق بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام بيراميدز فضلاً عن رغبة المدرب في الهروب من قاع الدوري لا سيما أن مودرن سبورت يحتل المركز الأخير.

ويحتل فاركو المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم بينما يقبع مودرن سبورت في المركز الأخير بالترتيب برصيد 8 نقاط من 14 مباراة حقق انتصار وحيد و5 تعادلات بينما خسر 8 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

وفى ذات الوقت يلتقى حرس الحدود مع بتروجت في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما،خاصة أن الفريقين يؤديان بشكل مميز في الفترة الأخيرة وبتواجد مديرين فنيين كبيرين هما سيد عيد مدرب الفريق البترولى ومحمد يوسف مدرب الحرس.

ويحتل بتروجت المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.