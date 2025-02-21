شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يضع خطة عودة سيراميكا لسكة الانتصارات أمام الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الجونة فى المباراة المقرر لها الرابعة مساء غد السبت، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

وحرص أيمن الرمادى على سفر الفريق أمس الخميس، إلى الغردقة من أجل المبيت بها وفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين لكسر سلسة النتائج السيئة التي يحققها الفريق والعودة مجددا لسكة الانتصار بعدما خسر من سموحة وفاركو ثم تعادل مع زد وإنبى، ويعود آخر انتصار للفريق أمام غزل المحلة فى 26 يناير الماضى بهدف نظيف.

ويضع أيمن الرمادى خطة إعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا وعمل على علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص من أجل ترجمتها لأهداف.

واستعاد فريق سيراميكا، خدمات الجزائرى أحمد القندوسى بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات التي أصدرتها رابطة الأندية المحترفة عليه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة أمام سموحة فى المباراة التى خسرها الفريق بهدف نظيف.

كما شارك المغربىأحمد بلحاج في مران الفريق بشكل طبيعى بعدما تعرض لإصابة قوية فى أنكل القدم خلال مباراة سيراميكا مع إنبى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، والتى غادرها اللاعب ولم يستطع استكمالها.

وخضع بلحاج لفحص طبى أثبت سلامته من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في التدريب، وأكمل اللاعب المران بشكل طبيعى دون شكوى ليعلن جاهزيته لمواجهة الجونة.