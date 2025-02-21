شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات دجلة مع الزمالك.. وسبورتنج مع الأهلى فى انطلاق بلاى أوف نصف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الجمعة منافسات اليوم الأول من بلاى أوف نصف نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

يقام دور نصف نهائى بلاى أوف دورى سيدات الكرة الطائرة بين وادى دجلة مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى، على أن تقام منافسات اليوم التأنى غدا بنفس المواجهات على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وفى حالة تعادل أحد الفريقين تقام مباراة فاصلة يوم الأثنين المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة مباريات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال للموسم المحلى 2024-2025، يوم 22 فبراير الجارى.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبى على اللاعبين ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).