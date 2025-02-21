شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الجولة الخامسة بمرحلة الهبوط فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة ضمن منافسات المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية لتحديد الهبوط هذا الموسم، حيث يلتقي اتحاد بسيون مع إنبي، المصري مع بالم هيلز، الاتحاد السكندرى مع الطيران.

ويهبط فريق واحد فقط الي القسم الثاني، وفقا للائحة المسابقة المعلنة من جانب إدارة المسابقات باتحاد الكرة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.