الامارات | سيف المزروعي ينتزع «كأس جميلتي» في «مهرجان محمد بن راشد للقدرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب كأس جميلتي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، في ثالث أيام مهرجان محمد بن راشد للقدرة، بمشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحقق سيف المزروعي لقب السباق المخصص للأفراس، على صهوة الفرس «بيلليو أنهو» المملوكة لإسطبلات «إم آر إم»، بعدما جاء في المركز الخامس بالمرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتقدم إلى الوصافة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، وحافظ على المركز الثاني في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، قبل أن يقفز إلى الصدارة في ختام السباق بالمرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 4:21:56 ساعات.

وحصل على المركز الثاني الفارس السريلانكي نيروشان بيريالجان ممتطياً صهوة الفرس «إس دبليو إنفيكتس» المملوكة لإسطبل العاصفة بلو، حيث جاء في المركز العاشر في المرحلة الأولى، ثم تراجع إلى المركز الـ22 في المرحلة الثانية، وتقدم إلى المركز العاشر في المرحلة الثالثة، بينما أنهى السباق بحصوله على المركز الثاني في المرحلة الرابعة بزمن قدره 4:21:56 ساعات.

وجاء في المركز الثالث الفارس محمد سيف الفارسي على صهوة الفرس «إتش إم كيكا قيصر» المملوكة لإسطبلات «المغاوير 3»، إذ احتل المركز الـ18 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية، وتراجع إلى المركز الـ14 في المرحلة الثالثة، ثم صعد إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 4:22:00 ساعات.