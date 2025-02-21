الامارات | طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة إثارة، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، رسمياً عن إطلاق مبيعات تذاكر سباق موسم 2025، إذ سيُقام ختام موسم الفورمولا1 على حلبة مرسى ياس من الرابع إلى السابع من ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة إثارة، سيف النعيمي: «بعدما شهدنا نسخة قياسية أخرى من سباق جائزة أبوظبي الكبرى، خلال العام الماضي، يسعدنا أن نكمل الآن مسيرة النجاح، وأن نستقبل أعداداً أكبر من المشجعين في السباق الختامي لموسم الفورمولا1 لعام 2025، ولاشك في أن حضور أكثر من 192 ألف متفرج في نسخة العام الماضي إنجاز رائع، ومع الطلب غير المسبوق الذي نشهده من الآن، فنحن نتوقع عاماً مذهلاً من السباقات والترفيه من الطراز العالمي».