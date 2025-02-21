الامارات | كوزمين: فرصة تأهل منتخب الإمارات لمونديال 2026 كبيرة ومستعد للمساعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب فريق الشارقة لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، أن حظوظ منتخب الإمارات لكرة القدم تعد كبيرة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وأنه يتمنى التوفيق لـ«الأبيض» في مشواره المونديالي الحالي ضمن المجموعة الأولى، وأنه مستعد لمساعدة المنتخب من خلال تقديم لاعبين جاهزين، علماً أن المنتخب تنتظره يوم 20 مارس المقبل مواجهة مهمة خارج أرضه أمام نظيره الإيراني، ضمن الجولة السابعة في تصفيات كأس العالم.

وقال كوزمين لـ«الإمارات اليوم»: «رغم انشغالي بفريقي الشارقة، والأمور الخاصة بالفريق، إلا أنني أتوقع أن تكون فرصة منتخب الإمارات كبيرة في التأهل إلى كأس العالم، وأتمنى للمنتخب حظاً موفقاً في مشواره المقبل».

ورداً على سؤال بشأن التوقعات بأن تضم القائمة المقبلة للمنتخب مجموعة من لاعبي الشارقة بعد ظهورهم بمستوى فني مميز، أضاف «يسعدني أن أساعد المنتخب الإماراتي، من خلال تقديم لاعبين جاهزين من الشارقة للمنتخب حتى لو كان عندي صعوبة نوعاً ما في المباراتين المقبلتين للشارقة أمام شباب الأهلي يومي 18 و23 مارس المقبل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ سيكون عدد من لاعبي الفريق مشاركين في الوقت ذاته مع المنتخب». وكان كوزمين، قال في تصريحات إعلامية سابقة، إنه يتوقع أن تشمل قائمة اللاعبين الدوليين المقبلة للمنتخب كلاً من لاعبي الشارقة خالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن وكايو لوكاس ولوان بيريرا وماركوس ميلوني وماجد راشد.

وتبقت للمنتخب أربع مباريات في الدور الحاسم ضمن تصفيات المونديال، أمام كل من منتخبات إيران وكوريا الشمالية وأوزبكستان وقيرغيزستان على التوالي، إذ يحتل المنتخب حالياً عقب انتهاء الجولة السادسة، المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف كل من المنتخب الإيراني المتصدر بـ16 نقطة، والأوزبكي صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة.

وتعليقاً على فوز الشارقة بصعوبة على فريق الحسين إربد الأردني بركلات الجزاء الترجيحية 3-0، الثلاثاء الماضي، وتأهله إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا للأندية 2، قال مدرب الشارقة «كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة أمام منافس صعب، وهذا الأمر كان واضحاً من خلال مجريات المباراة».

وأكمل كوزمين «صحيح أن الشارقة لم يقدم الأداء الأفضل وارتكبنا بعض الأخطاء، لكننا تمكنا من تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها من خلال المباراة، وتمكنا في النهاية من الفوز».

وعن المواجهة المرتقبة مع شباب الأهلي في الدور ربع النهائي ضمن دوري أبطال آسيا 2، قال كوزمين «كما قلت سابقاً، فإن جميع المباريات صعبة، وإن جميع الفرق متساوية، خصوصاً أنه كلما بلغت البطولة أدواراً متقدمة تكون المباريات أكثر صعوبة في الفترة المقبلة».

وبشأن اكتفاء الشارقة بصفقة واحدة فقط خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة للاعبين، وهي التعاقد مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت، قال كوزمين «بجانب انضمام عادل تاعرابت فإن لدي مجموعة من اللاعبين، وعلينا أن نؤدي واجبنا حتى نهاية الموسم».

من جانب آخر، قال مدير فريق الشارقة بدر أحمد، لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق انتظم في تدريباته أمس، بعدما منح الجهاز الفني للفريق اللاعبين راحة قصيرة لمدة يوم واحد فقط، وهو أول من أمس، وذلك عقب مباراة الشارقة الأخيرة أمام فريق الحسين إربد الأردني التي امتدت إلى وقت إضافي وركلات جزاء، وتعرض اللاعبون إلى الإرهاق، وأتمنى أن يكون كل اللاعبين جاهزين لمباراة الفريق المرتقبة بعد غد الأحد أمام البطائح ضمن الجولة الـ17 لدوري أدنوك للمحترفين».

. كوزمين تمنى التوفيق لـ«الأبيض» في مشواره المونديالي الحالي ضمن المجموعة الأولى.