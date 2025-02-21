الامارات | صالح راتب: الوحدات واجه فريقاً يملك طريقة لعب «تجنن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم نادي الوحدات الأردني، صالح راتب، أن فريقه قابل فريقاً كبيراً يملك مجموعة لاعبين مميزين، وخطة لعب وطريقة «تجنن»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الوحدات كان قادراً على فعل شيء خلال مباراة العودة التي أقيمت، أول من أمس، على استاد راشد في دبي، لكن كانت هناك أخطاء بسيطة صنعت الفارق وأعطت الأفضلية لفريق شباب الأهلي.

وكان فريق الوحدات الأردني (الذي خسر ذهاباً 2-صفر) قريباً من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، والفوز على شباب الأهلي بعدما تقدم بالنتيجة إلى 3-1 حتى الدقيقة 80، قبل أن يجري مدرب شباب الأهلي البرتغالي باولو سوسا تغييرات أحدثت الفارق بشكل كبير، وقلبت النتيجة إلى 4-3 في خمس دقائق، ليودع الوحدات الأردني البطولة من استاد راشد في دبي.

وقال صالح راتب، لـ«الإمارات اليوم»: «صراحة واجهنا فريقاً كبيراً في المباراة، يملك لاعبين وخطة لعب رائعة، ولكن كنا قادرين على تحويل النتيجة عقب الوصول إلى مرحلة خلال المباراة كنا قريبين جداً من الفوز وبطاقة التأهل، ولكن الأخطاء البسيطة في كرة القدم أدت إلى تلقينا الأهداف، وتسببت في خسارتنا».

وأضاف: «الخسارة في الأردن ليست السبب، وما حصل في المباراة لا يعكس النتيجة النهائية، بالتأكيد الخسارة لها دور ولكن ليست السبب الحقيقي، والدليل هو عودتنا بنتيجة 3-1، وفي النهاية هذه كرة القدم».

وتابع: «نتيجة مباراة الذهاب التي خسرناها 2-صفر لا تعكس ما حصل في أرض الواقع، ركلة الجزاء التي احتسبت اتفق كل النقاد والرياضيين على عدم صحتها، ولكن في النهاية حسمت المباراة وخسر الفريق، وبإذن الله سنكون قادرين على التعويض، وبالتوفيق لفريق شباب الأهلي في الأدوار المقبلة من البطولة». ونجح فريق شباب الأهلي في حسم لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، بهدفي اللاعب سردار آزمون، كان أولهما من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويضيف سردار هدفين في لقاء العودة أيضاً، ليؤكد فوز الفرسان بالمباراة والصعود لمواجهة الشارقة.