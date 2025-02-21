الامارات | مدرب شباب الأهلي: مواجهة الشارقة 5 مرات في شهر أمر لا يصدق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوسا، أن ملاقاة فريق الشارقة خلال شهر مارس في خمس مواجهات، ومن خلال ثلاث بطولات مختلفة، يعد أمراً غريباً ولا يصدق، وأنه لم يتعرض لذلك في تاريخه كلاعب أو مدرب، كما أنه للمرة الأولى يخوض مباريات مع فريقه في رمضان وتوقيتاته التي ستختلف بالتأكيد، وتحتاج إلى عمل كبير من أجل إعداد اللاعبين لهذه الفترة المهمة، التي يخوض فيها شباب الأهلي مواجهات حاسمة في ثلاث بطولات مختلفة.

ونجح شباب الأهلي في تخطي فريق الوحدات الأردني، والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، عقب الفوز في مباراة العودة بنتيجة 4-3 التي أقيمت، أول من أمس، بعد أن كان متأخراً بنتيجة 3-1، ولكنه حول تأخره بإحراز ثلاثة أهداف في خمس دقائق ليحسم مباراة العودة، بعد فوزه ذهاباً 2-صفر، ويتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6-3، ليضرب موعداً في الدور القادم أمام الشارقة الذي كان قد فاز في وقت سابق على فريق الحسين إربد الأردني، ليتجدد اللقاء بين شباب الأهلي والشارقة في خمس مواجهات خلال شهر مارس، هي عبارة عن مباراتي الذهاب والعودة في ربع نهائي آسيا2، ولقائي الذهاب والعودة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى مواجهة في الدوري.

وقال باولو سوسا لـ«الإمارات اليوم»، عن سبب ما حدث في مباراة الوحدات الأردني والفترة المقبلة: «قدمنا مباراة كبيرة في لقائي الذهاب والعودة، ولم أتوقع أن تكون المباراة (العودة) بهذا السيناريو، أعطينا فرصة لعدد كبير من اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة، ولكن أفهم أن ما حدث، جاء نتيجة تراخي اللاعبين في بعض أوقات المباراة، وهذا أمر غير مقبول بالتأكيد، ولكن نجحنا في التعامل مع الوضع وخلق العديد من الفرص وتحقيق الفوز».

وعن التغييرات التي أجراها في الدقائق الأخيرة وحسمت المباراة، أضاف: «سعيد جداً بالتغييرات، وأتمنى أن أوفق دائماً في القرارات التي تجعل الفريق قادراً على الفوز، ثقافتنا مع الفريق واللاعبين هي ثقافة الفوز باستمرار، ونعطي دائماً الفرصة للاعبين من أجل الوجود في المباريات وقمنا بتغيير عدد من اللاعبين في المباراة، والنتيجة النهائية رائعة، بأن نوفّق في قلب الأمور لمصلحتنا من 3-1 إلى 4-3 والصعود».

وتابع: «لأول مرة أخوض مباريات في شهر رمضان، هذه خبرة جديدة بالنسبة لي، ولدينا وقت للاستعداد الجيد، ولدينا في الجهاز الفني مجموعات عمل مختلفة للاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، كل وحدة تدريبية مختلفة عن الأخرى، ولدينا الآن مجموعة كبيرة من اللاعبين جاهزون وقادرون على صناعة الفارق في أي مباراة».

باولو سوسا:

. خوض مباريات في شهر رمضان خبرة جديدة لي، ولدينا وقت للاستعداد الجيد.

. لم أتوقع أن يكون سيناريو مباراة الوحدات بهذه الطريقة.

. سعيد جداً بالتغييرات، وأتمنى أن أوفق دائماً في القرارات.