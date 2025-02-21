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الامارات | انطلاق «غولف للمبتدئين» بمشاركة 28 شاباً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | انطلاق «غولف للمبتدئين» بمشاركة 28 شاباً 1/2
  • الامارات | انطلاق «غولف للمبتدئين» بمشاركة 28 شاباً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن انطلاق فعالية «غولف للمبتدئين» في نادي مدينة أبوظبي للغولف، بالتعاون مع مؤسسة المباركة، وبمشاركة 28 من المواهب الشابة، الذين مارسوا اللعبة للمرة الأولى، وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن هذه الفعالية تهدف إلى تطوير وزيادة الاهتمام برياضة الغولف بين أفراد المجتمع، والتعرف إلى المهارات المطلوبة لها، وفي مقدمتها اللياقة البدنية العالية، والقدرة على التركيز واتخاذ القرار، وغيرها من المهارات التي تصقل الشخصية.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، في تصريحات صحافية: «تطوير مواهب الشباب الإماراتي ركيزة أساسية في مهمة اتحاد الغولف، حيث تد هذه وسيلة لتعليم السلوك القويم، والصبر، والروح الرياضية».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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