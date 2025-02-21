شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواجهات قوية في الجولة الثالثة والعشرين من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ23 من دورى المحترفين بإقامة 9 مواجهات في الثالثة عصرا حيث يستضيف الاتصالات مع المقاولون العرب ، وكهرباء الإسماعيلية على ملعبه بنظيره راية ، والترسانة مع المنصورة ، وأبو قير للأسمدة مع طنطا ، وبترول أسيوط وبلدية المحلة ، وسبورتنج ومنتخب السويس ، والداخلية مع ديروط ، والقناة مع أسوان ، ولافيينا مع بروكسى .

على ستاد السلام يستضيف الاتصالات صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة نظيره المقاولون العرب الذى يحتل الوصافة برصيد 42 نقطة في أقوى مواجهات الجولة نظرا لتقارب المستوى الفني ورغبة الفريقين في مواصلة المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والشهرة .

وفى الإسماعيلية يلتقى كهرباء الإسماعيلية مع راية في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذى يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة ، بينما يدخل راية المباراة في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة ، ويأمل ياسر الكنانى المدير الفني للكهرباء العودة للإنتصارات من جديد للعودة لأجواء الصدارة من جديد .

في الوقت نفسه يواجه الترسانة نظيره المنصورة بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في مواجهة محفوفة بالمخاطر لأصحاب الأرض نظرا لحالة الغضب العارم ضد اللاعبين عقب الخسارة الأخيرة أمام أسوان بهدفين نظيفين وهو ما أدى لتراجع ترتيب الفريق للمركز التاسع .

يدخل الترسانة اللقاء في المركز التاسع برصيد 32 نقطة ، بينما يحتل المنصورة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة ، ولا بديل أمام الشواكيش سوى تحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب .

وعلى ملعب أبو قير يواجه أبو قير للأسمدة نظيره طنطا في لقاء قوى يحاول فيه أبناء محمد عطيه تحقيق الفوز بعد الخسارة الجولة الماضية أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف وهو ما أدى لتراجع ترتيبهم للمركز الثالث برصيد 40 نقطة ، في المقابل أجرى مجلس إدارة طنطا تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع علاء نوح المدير الفني السابق لطنطا بعد تدهور النتائج والخسارة الأخيرة على ملعبه أمام لافيينا بهدف مقابل للاشئ .

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى بترول أسيوط وبلدية المحلة ، وسبورتنج ومنتخب السويس ، والداخلية مع ديروط ، والقناة مع أسوان ، ولافيينا مع بروكسى