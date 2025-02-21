شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من محللي الأداء تجهيز آخر 5 مباريات للزمالك قبل القمة 129 والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملخص لأداء الزمالك في أخر 5 مباريات من أجل دراسة المنافس جيداً ومعرفة غياباته وأهم الأوراق الرابحة فيه وكذلك دور الصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة قبل لقاء القمة غداً.

ويرغب المدرب السويسري في استكشاف كل نقاط القوة والضعف في الأبيض من أجل دراستها وشرحها للاعبي الفريق خلال مُحاضرة يُلقيها عليهم في فندق الإقامة خلال الساعات المقبلة ، من أجل إيجاد خطة لإيقاف نقاط الخطورة في الفريق الأبيض في مواجهة الغد الهامة التي تُعد أحدى المحطات الصعبة في رحلة المارد الأحمر للحفاظ على بطولة الدوري.



كما طلب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي ، من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملخص لأهداف فريق الزمالك خلال المباريات الأخيرة ، ويرغب يانكون في الوصول إلى طريقة تسجيل الزمالك للأهداف سواء من كرات ثابتة أو كرات عرضية أو مهارات فردية لبعض اللاعبين أو التسديد من خارج منطقة الجزاء من أجل تدريب حُراس الأهلي للتعامل مع هذه المواقف خلال مباراة القمة المرتقبة ، ويتطلع مدرب حراس الأهلي لمذاكرة "خط هجوم الزمالك" جيداً وتجهيز محمد الشناوي ومصطفى شوبير للتعامل الفني والذهني مع مباراة القمة وإن كانت التعليمات ستكون للشناوي بشكل أكثر لأنه سيكون الحارس الأساسي للفريق في مباراة القمة المرتقبة.

هذا ويلتقى الأهلى مع غريمه الزمالك في السابعة مساء بعد غد السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.