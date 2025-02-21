الإسماعيلى يسافر إلى الإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة المصرى في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان، إلى الإسكندرية اليوم الجمعة، من أجل المبيت فيها استعدادا لمواجهة المصرى، في المباراة المقرر لها الرابعة عصر غد السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدورى.

ويسعى عماد سليمان لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين لكسر سلسلة النتائج السيئة التي يعيشها الفريق بعد 5 هزائم متتالية فى آخر 5 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة وأخيرا من الأهلى، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف.

ويدرس عماد سليمان إعادة بعض اللاعبين إلى التشكيل الأساسى بعدما فضل وضعهم على دكة البدلاء أمام الأهلى في المباراة اتلى خسرها الفريق بأربعة أهداف نظيفة وشهدت أداءً ضعيفا من بعض اللاعبين.

ويعيد عماد سليمان كل من نادر فرج ومروان حمدى إلى التشكيل الأساسى، في انتظار موقف كل من محمد بيومى وأحمد عادل عبد المنعم من الجاهزية بعدما عانى الثنائى من الإصابة ولكن نجح الجهاز الطبي في تجهيزهم طبيا يبقى الوضع الفني للاعبين، وقرار عماد سليمان.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مثلها والخسارة في 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 17 هدفا.