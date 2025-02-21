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مواجهات قوية في خامس جولات المرحلة الثانية من دوري محترفي اليد

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مواجهات قوية في خامس جولات المرحلة الثانية من دوري محترفي اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 21 فبراير 2025 01:30 ص

تقام علي مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية علي صعيد الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية من دوري محترفي كرة اليد للرجال للموسم المحلي 2024-2025 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و البنك الأهلي مع الأهلي وهليوبوليس مع طلائع الجيش وسموحة مع الزهور .

ويشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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