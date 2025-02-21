شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم التحكيم النرويجي يصل اليوم لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم الجمعة، طاقم التحكيم النرويجي المكلف بإدارة مباراة القمة رقم 129 بين الأهلي والزمالك والتي يشهدها ملعب القاهرة الدولي في السابعة مساء السبت القادم في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري القسم الأول (نايل).

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم حكام مباراة القمة والمكون من إسبين إسكوس كحكم للساحة ومعه جان إيريك إنجان وإسحق باشيفكين كمساعدين وعثمان إسلام حكماً رابعاً والثنائي توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.

إسكوس من مواليد 24 يونيو 1988 بالعاصمة أوسلو، وبدأ مشواره مع الصافرة في 2005 وتقلد الشارة الدولية عام 2017 وأصبح من حكام النخبة في أوروبا والعالم خلال السنوات الأخيرة.

الحكم البالغ من العمر 36 عاماً قدم مستويات ممتازة مشاركاته الأخيرة ’ حيث أدار نهائي كأس الأمم الأوربية تحت 17 سنة 2019 بين هولندا وإيطاليا ’ ونهائي كأس العالم تحت 17 سنة بين فرنسا وألمانيا 2023 ونهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة بين إسبانيا وإنجلترا في نفس السنة.

إسكوس أدار كذلك خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزها صدام ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي في الدور الأول وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبوروسيا دوتموند الألماني في الملحق المؤهل لثمن النهائي وأدار كذلك لقائي إيطاليا وبلجيكا وإيرلندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية.

الحكم شارك أيضاً في نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة باريس الأولمبية العام الماضي وأدار لقاء المنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث.

بهذا الاختيار تعود الصافرة النرويجية لإدارة "كلاسيكو" الكرة المصرية بعد غياب غياب خمس سنوات على ظهور سفين أدوفار موين في نهائي كأس السوبر بين العملاقين سنة 2020 في العاصمة الإماراتية أبوظبي