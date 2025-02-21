شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: صافرة حكم قمة الأهلي والزمالك شهدت فوز صلاح على ميلان بدور الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، المحلل الفني بتليفزيون الخليج 365، أن الدولي النرويجى إسبين أندرياس إيسكاس صاحب الـ37 عاما دولي 2017، الذى تم اختياره لإدارة القمة 129 بين الأهلي والزمالك، والمحدد لها السابعة مساء السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر دوري نايل.

وأضاف عقل في تليفزيون الخليج 365 أن الحكم النرويجى أدار هذا الموسم 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا أبرزها لقاء ميلان ضد ليفربول، والذي فاز به الفريق الإنجليزي على ملعب سان سيرو، بحضور النجم المصري محمد صلاح.

كما أدار لقاء يوفنتوس وشتوتجارت ريد ستار ضد برشلونة، وريال مدريد ضد ستاد بريست، ومواجهة سبورتينج لشبونة مع بوروسيا دورتموند في المحلق الفاصل.

وأوضح عقل أن الحكم ظهر في 4 نهائيات خلال مشواره، بدأت بلقاء هولندا وإيطاليا في نهائي كأس أوروبا تحت 17 عاما 2019، كما أدار فى نفس العام، نهائي كأس النرويج بين فيكينج وهاوجسان 2019.

وكان حاضرا بنهائي بطولة أوروبا 2023 تحت 21 عاما بين إنجلترا وإسبانيا، وقاد مواجهة ألمانيا وفرنسا في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما، 2023.

وأشار عقل إلى أن الحكم النرويجى إيسكاس ليس غريبا على الكرة المصرية، حيث أدار برونزية باريس 2024 بين مصر والمغرب التي فاز فيها المغرب، كما أدار فى نفس البطولة مباراة الأرجنتين ضد العراق، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1.

وقال عقل إن الحكم يمتلك أرقاما رائعة فى مشواره حتى الآن، أبرزها أنه قاد 373 مباراة، وأشهر 1198 بطاقة صفراء بجانب 19 حالة طرد مباشر، و22 حالة طرد بعد منح إنذارين.