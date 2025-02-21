موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى القاهرة والوطن العربى كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك فى لقاء القمة 129 المقرر إقامته باستاد القاهرة غدا السبت فى لقاء صعب للطرفين.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة من مساء السبت المقبل، بإستاد القاهرة، بالأسبوع الخامس عشر من بطولة دورى نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدورى



يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، في المقابل يخوض الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، و تعادل في 3 مواجهات، و خسر في مثلها.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



موعد فتح بوابات استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك السبت

بوابات استاد القاهرة ستفتح في الثانية ظهر السبت وتستمر حتى اكتمال السعة المقررة بحضور 15 ألف لكل فريق وإجمالي 30 ألف مشجع للفريقين.

حكام مباراة الاهلي والزمالك في القمة

يدير مباراة القمة طاقم حكام من النرويج وهم: إسبن إسكوس " حكم ساحة "، وجان إيريك "مساعد أول"، وإسحاق باشيفكين "مساعد ثان"، وعثمان إسلام "حكم رابع"، وتوم هارالد هاجن "حكم تقنية الفيديو"، وكريستوفر هاجينس "حكم فيديو مساعد".