أن بي ايه: ايقاف نجم ميلووكي باكس بوبي بورتيس لانتهاكه قواعد المنشطات

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أوقف بوبي بورتيس جونيور لاعب ميلووكي باكس لـ 25 مباراة بسبب انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس.

وقالت رابطة الدوري إن نتيجة اختبار بورتيس جاءت إيجابية لمادة الترامادول، وهو دواء مسكن للألم بوصفة طبية، في حين برر وكيل أعماله لشبكة "إي إس بي إن" بأن اللاعب تناوله عن طريق الخطأ.

وقال وكيل أعماله مارك بارتلشتاين "أنا حزين للغاية على بوبي الآن لأنه ارتكب خطأً صادقا وكانت عواقبه كبيرة بشكل لا يصدق".

وتابع "تناول بوبي عن غير قصد دواء مسكنا للألم يسمى ترامادول، معتقدا أنه يتناول دواءً مسكنا للألم يسمى تورادول. تورادول هو دواء مسكن للألم معتمد استخدمه سابقا وتستخدمه الفرق واللاعبون للألم والالتهاب في بعض الأحيان".

وسيغيب بورتيس الذي كان قد ساعد باكس على الفوز بلقب الدوري في عام 2021 عن غالبية مباريات باكس الـ 29 المتبقية في الموسم المنتظم.

وسيكون متاحا للعودة في 8 نيسان/أبريل ضد مينيسوتا تمبروولفز، قبل أربع مباريات على نهاية الموسم المنتظم.

وتعد خسارة بورتيس، وهو لاعب بديل مهم في تشكيلة الفريق، ضربة كبيرة لباكس الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية.