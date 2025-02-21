شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجمعة فى الجولة 15 من دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجمعة في الجولة الخامسة عشر من دوري القسم الأول "دوري نايل".

وتنطلق الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشر من دورى nile، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبى مع سموحة، وفاركو مع مودرن سبورت، والبنك الأهلى مع الاتحاد السكندري، وأخيراً بتروجت مع حرس الحدود.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.