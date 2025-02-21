شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: لا أفضل مشاركة بن شرقى أساسيا أمام الزمالك وجراديشار أكثر جاهزية من أبو على والان مع تفاصيل الخبر

أكد أسامة عرابي، نجم النادى الأهلى السابق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مباراة القمة القادمة ستكون صعبة، وتوقع نتيجتها شبه مستحيل لما تشهده مباريات القمة من حساسية مفرطة.

وأضاف عرابي أن النادي الأهلي لديه أفضلية كبيرة في هذه المباراة، ولكن من المؤكد أنها لن تكن سهلة، خاصة أن مباريات القمة عادة ما تكن لها حسابات مختلفة، بالإضافة إلى أن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك سيحاول جاهدا وضع بصمة في مباراة هامة مثل مباراة القمة.

وعن التشكيل المثالي للأهلى قال عرابي: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمد هاني، مصطفى العش، رامي ربيعة، كريم الدبيس، وفي خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد رضا، وفي الهجوم حسين الشحات، إمام عاشور، وجراديشار رأس حربة".

واستطرد عرابي قائلا: "لا أفضل الدفع ببن شرقي في التشكيلة الأساسية، وأرى أنه من الممكن الاستعانة به أثناء المباراة كبديل حسب رؤية المدير الفني، بالإضافة إلى أن جراديشار أكثر جاهزية من وسام أبو علي الغائب منذ عدة مباريات بسبب الإصابة".

وفي سياق متصل تعافى الثنائي بن شرقي وطاهر من الإصابات التي لحقت بهما في العضلة الأمامية خلال الفترة الماضية، وانتظما في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، قبل أن يصبحا جاهزين من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة القمة.

وبات مصير مشاركة بن شرقي وطاهر في مباراة الزمالك بيد مارسيل كولر المدير الفني، الذي قد يضمهم للقائمة على أن يتواجدا على دكة الاحتياطي ويدفع بهما وقت الحاجة إلى جهودهما.

وفرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، سرية تامة على مران الفريق، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.