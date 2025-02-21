شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة في عقل بيسيرو قبل مباراة الأهلى.. كيف يتغلب الخواجة على الغيابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحدٍ قوى أمام الأهلى في مباراة القمة المقرر لها بعد غداً السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة متأثراً بغياب أكثر من لاعب وعلى رأسهم أحمد فتوح بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة ومحمود جهاد الذى تعرض لمزق في العضلة الخلفية،وناصر ماهر الذى يغيب بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف.

في الوقت الذى استعاد فيه الفريق ركيزة وعنصر أساسي في الخط الهجومى متمثل في أحمد مصطفى زيزو بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بتروجت الماضية،وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية ليصبح جاهزاً لموقعة القمة.

وينوى بيسيرو الدفع بمحمد عواد في مركز حراسة المرمى وأمامه الثنائى حسام عبد المجيد ومحمود الونش في خط الدفاع والمغربي محمود بنتايج يقود الجبهة اليسرى على أن يتواجد عمر جابر في مركز الظهير لأيمن.

بينما يدفع جوزيه بيسيرو بالثلاثي نبيل عماد دونجا،محمد شحاتة،وعبد الله السعيد في وسط الملعب وأمامهما زيزو ومصطفى شلبى الذى بات جاهزاً للمباراة بعد التعافي من الإجهاد العضلى بينما هناك مفاضلة في قيادة هجوم القلعة البيضاء بين الثنائى ناصر منسي والتونسي سيف الدين الجزيري.