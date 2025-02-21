شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: مباراة الأهلي والزمالك تُقام بـ تقنية الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن استمرار العمل بـ تقنية الفيديو (VAR) في مباريات الدوري المقبلة، وعلى رأسها مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غد السبت، باستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن الاتحاد قرر بدء مفاوضات الأسبوع المقبل مع الشركة الإسبانية الأم، المالكة للتقنية، من أجل تطوير منظومة الفار في الدوري المصري، بما يضمن تحسين جودة التقنية وتقليل الأخطاء التحكيمية.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود اتحاد الكرة لضمان سير المباريات بعدالة، خاصة في المواجهات الكبرى، مع العمل على تحديث البنية التحتية التحكيمية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي وقت سابق، طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الكرة المصرية، بضرورة البدء فورا وبدون تأخير في تطوير ورفع كفاءة الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة طبقا لبنود المناقصة المنصوص عليها للتعاقد، والتي تستوجب تطوير الأجهزة المستخدمة سنويا، وتنفيذ أحدث التكنولوجيا العالمية وعلى رأسها وجود تقنية التسلل بدلا من رسم الخطوط باليد مما يساعد الحكام على تطبيق العدالة في المباريات.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أنه على الرغم من تحرك مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة هاني أبو ريدة منذ توليه مهمة إدارة الاتحاد في ملف تقنية الفيديو، حيث قرر صرف 8 ملايين جنيه لصالح الشركة الإسبانية منذ توليه المهمة، من المديونية المتراكمة على الاتحاد، إلا أنه لم يتم التطوير مما جعل أبو ريدة يكرر طلبه من الشركة والاجتماع مع مسئوليها.