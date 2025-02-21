شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية .. أبرز 3 تصريحات لـ محمد الشناوي عن مواجهة ميسي والان مع تفاصيل الخبر

كأس العالم للأندية تشغل اهتمام الملايين من جماهير الكرة العالمية قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاقها في أمريكا، والتي تشهد مشاركة النادي الأهلي في هذه البطولة، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى، رفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو المقبل على ملعب هارد روك في ميامي.

على الصعيد ذاته، أدلى محمد الشناوي حارس وكابتن الأهلي بتصريحات عبر منصة DAZN، نرصد أبرز 3 نقاط فيها كالتالي:

1- أشعر بالفخر والسعادة حينما ألعب مباريات أمام نجوم كبار في حجم النجوم الكبار في مقدمتهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2- اللعب أمام نجوم كبار أمر يدعو للفخر.. لعبت من قبل أمام كريستيانو رونالدو ولويس سواريز، وسيكون الأمر رائعاً أمام ليونيل ميسي الذي يُعد واحداً من أفضل لاعبي الكرة كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن الأفضل.

3- مباراة الأهلي وإنتر ميامي ستكون قوية ومُثيرة ولدينا دوافع كبيرة للفوةز فيها رغم قوة الفريق الأمريكي وامتلاكه أسلحة كثيرة منها النجوم الكبار بقيادة ميسي، وإقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، لكننا عازمون على اللعب من أجل الفوز لإسعاد جماهير الأهلي.

وأقام النادي الأهلي احتفالية كبرى يوم الجمعة الماضي في معبد حتشبسوت بالأقصر بمناسبة استقبال النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.