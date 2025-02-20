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دورة الدوحة: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي على حساب دي مينور

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دورة الدوحة: روبليف أول المتأهلين إلى نصف النهائي على حساب دي مينور

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : بلغ الروسي أندري روبليف المصنف عاشرا عالميا الدور نصف النهائي لدورة الدوحة (500 نقطة) بتخطيه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف ثامنا 6 1 و3 6 و7 6 (10 8) الخميس بعد مواجهة استمرت ساعتين و42 دقيقة.

ويواجه الروسي حامل اللقب في 2020 في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الذي تأهل إثر انسحاب الروسي دانيال مدفيديف السادس خلال مواجهتهما.

وحسم روبليف المجموعة الأولى بسهولة، مستفيدا من كسرين لإرسال منافسه في الشوطين الرابع والسادس في طريقه للفوز بها 6 1.

لكن دي مينور عاد بقوة في المجموعة الثانية وكسر إرسال الروسي في الشوط الرابع فتقدم 3 1، قبل حسمها 6 3 في 43 دقيقة.

وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الثالثة، فتقدّم روبليف 3 1 بأفضلية الكسر في الشوط الرابع، ثم 5 2، لكنه أضاع فرصة أولى لحسم المباراة في الشوط التالي على إرسال دي مينور.

ونجح الأخير في الحفاظ على شوط إرساله مقلصا الفارق 3 5، قبل ردّ الكسر في الشوط التالي الذي شهد فرصة ثانية أمام روبليف لحسم المباراة 4 5.

وشهد الشوط العاشر على إرسال دي مينور ثلاث فرص إضافية للروسي لحسم المباراة، لكن دي مينور نجح مجددا بتجنّب الخسارة، فعادل الأرقام 5 5.

وحسم روبليف الشوط الفاصل "تاي برايك" الذي سنحت خلاله فرصة أمام دي مينور للفوز بالمباراة عندما كان متقدما 6 5، بنتيجة 10 8 بعد مجموعة ماراثونية استغرقت ساعة و25 دقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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