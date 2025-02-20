شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق بيسيرو الخسارة الأولى للأهلى فى الدورى هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى في الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى الممتاز، والتي تجمع الفريقين فى السابعة مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة.

ويقود الزمالك فنيا خلال المباراة، البرتغالى جوزيه بيسيرو في ثان قيادة له مع الفريق بعد أن تولى تدريب الزمالك خلفا للسويسرى جروس، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتروجت بالجولة السابقة من البطولة.

ويدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث، برصيد 27 نقطة، مقابل تواجد الأهلى في وصافة الترتيب بجدول ترتيب الدورى، دون التعرض لأى خسارة في بطولة الدورى، حيث فاز في 9 مباريات و تعادل في 5مباريات.

ويسعى بيسيرو لتحقيق الفوز في المباراة ، لعودة ثقة جماهير الزمالك في الجهاز الفني ، في ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الماضية ، مع الجهاز السابق.

وحال نجاح بيسيرو في الفوز على الأهلى في القمة، سيكون قد ألحق أول هزيمة بفريق الأهلى خلال الدوري هذا الموسم و الذى لم يسقط في فخ الخسارة امام أي فريق حتى الان منذ بداية مباريات البطولة.