شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه لافيينا وديا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 على مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام نادي لافيينا أحد أندية دوري المحترفين، على هامش معسكر شباب الفراعنة المقام حاليا في مشروع الهدف.

وكشف أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة عن القائمة التي ستخوض المعسكر المفتوح المقرر في مركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 20 فبراير حتى 28 فبراير الجاري.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

الهجوم: محمد رأفت (الأهلي)، ومحمد عبد الناصر (المقاولون العرب)، ومهند محمد (المقاولون العرب)، وكريم سعيد (وادي دجلة)، وعمر فتحي عموري (الاتحاد السكندري)، وأدهم علاء (الاتحاد السكندري)، وأيمن أمير عبد العزيز (الزمالك).

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض بطولة أفريقيا تحت 20 سنة خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا.

وتتأهل 4 منتخبات من كأس الأمم الأفريقية إلى كأس العالم المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.